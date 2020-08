Arsenal está perto de renovar com Aubameyang

Principal referência no ataque da equipe, Aubameyang está perto de renovar o seu vínculo com o Arsenal. É esperado que o jogador assine um contrato de três anos com os Gunners.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, o atacante gabonês passará a ganhar um salário semanal de 250 mil libras (cerca de R$ 1,7 milhão), além de ter a possibilidade de bônus com base no cumprimento de objetivos não especificados pela reportagem do veículo.

Existiam rumores de que Aubameyang estaria insatisfeito com a falta de protagonismo do Arsenal no cenário futebolístico. Contudo, o recente título da Copa da Inglaterra e a promessa da diretoria em buscar nomes de peso na próxima janela de transferências convenceram o jogador a ficar.

Desde que chegou aos Gunners em 2018, o atacante acumula 109 jogos e 70 gols. Ele foi responsável pelos dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o Chelsea que deram o título da Copa da Inglaterra ao Arsenal no último sábado (1).