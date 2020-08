Arsenal surge como forte candidato à contratação de Coutinho, diz jornal

Philippe Coutinho não deve permanecer no Bayern de Munique ao final da temporada europeia

Sem perspectiva de voltar a vestir a camisa do Barcelona, Philippe Coutinho é o principal nome da lista de transferências do clube catalão, que tem como uma das prioridades a saída do brasileiro. E o destino do meio-campista, que renovou o empréstimo com o Bayern de Munique até o final da temporada europeia, deve ser o Arsenal, segundo o jornal espanhol Sport.

De acordo com o veículo, o empresário do meia, Kia Joorabchian, está muito perto de concretizar a contratação do compatriota Willian por parte dos Gunners, e Coutinho seria o próximo. A equipe inglesa já teria manifestado o interesse no negócio, e todas as partes devem se esforçar para que ele aconteça.

O Barcelona inicialmente pretendia vendê-lo por 120 milhões de euros (cerca de R$ 719,7 milhões), valor que o Bayern não tem a intenção de pagar, devendo liberar o meia ao fim da temporada. Entre os possíveis destinos, Manchester United, Chelsea, Newcastle, PSG e Liverpool também já foram associados a Coutinho.

Contratação mais cara da história do Barcelona, o brasileiro não correspondeu às expectativas com a camisa blaugrana. Ao todo, foram 76 partidas disputadas, com 21 gols marcados e 11 assistências. Pelo Bayern, ele tem 34 jogos, nove tentos e 11 assistências.