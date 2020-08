Arteta exalta Wenger, revela conversas e diz que ex-técnico o ajuda a ficar ‘mais calmo’ no clube

Mikel Arteta está a um jogo de comemorar seu primeiro título como treinador. Neste sábado, o Arsenal encara o Chelsea, pela final da Copa da Inglaterra, e tem a chance de amenizar uma temporada decepcionante com mais um troféu para sua galeria.

É a primeira decisão disputada pelo ex-volante, que, aos 38 anos, largou o cargo de auxiliar-técnico de Pep Guardiola no Manchester City pelo desafio de reerguer o Arsenal. A pressão é grande, mas Arteta diz que conversas frequentes com Arsene Wenger o ajudaram neste começo.

“Não falei com ele esta semana, mas mantivemos contato algumas vezes nos últimos meses. É uma conversa privada. Ótimo ter essa possibilidade, ele dá ótimos conselhos. É uma pessoa inteligente, com muito conhecimento, então só de saber que ele está ali para me dar apoio, já me sinto mais calmo”, disse Arteta.

Wenger dirigiu o Arsenal por 22 temporadas, entre 1996 e 2018. Conquistou três vezes a Premier League (1997-98, 2001-02 e 2003-04, esta de forma invicta), outras sete edições da Copa da Inglaterra (1997-98, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2013-14, 2014-15 e 2016-17) e sete Supercopas da Inglaterra (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015 e 2017).

Desde a saída do treinador francês, o Arsenal não foi mais campeão. Cabe a Arteta, incentivado pelos conselhos de seu ex-mestre, tentar quebrar o jejum.