Arthur Aguiar toma atitude contra Aricia Silva após entrevista reveladora

Após o fim de casamento conturbado e polêmico que Mayra Cardi e Arthur Aguiar protagonizaram, a relação dos dois foi repensada pelo bem da filha, a Sophia. Agora com a paz selada entre o ex-casal, um fato chamou atenção.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, depois da bandeira branca levantada pela coach e pelo ator, Aricia Silva, que se relacionou com Arthur enquanto ele estava casado com a empresária, deixou de seguir o ex-affair no Instagram.

De acordo com a publicação, a cantora foi procurada e revelou que foi Aguiar quem deixou de segui-la primeiro. A atitude ocorreu logo depois da entrevista dela para o colunista. “Eu já esperava esse unfollow”, confessou a loira.

“Sabia que o Arthur não iria digerir muito bem as coisas que finalmente esclareci naquela entrevista”, afirmou Silva, que na conversa falou sobre a sua versão de como as coisas aconteceram entre ela e o artista.

“Ele andava tão ocupado com os problemas dele, que esqueceu de me perguntar em qualquer momento a minha opinião ou o que eu pensava de tudo aquilo. Mas é isso. Meu coração ficou ainda mais leve depois de ter desabafado com a Mayra“, completou.

Procurado, Aguiar preferiu não falar sobre o assunto e apenas resumiu: “Quero ficar muito quietinho, em paz. E tentar reconstruir minha vida. Só isso que quero fazer”.