Artilheiro da Ponte fala sobre semi contra o Palmeiras: “Vamos entrar para vencer”

A Ponte Preta encerrou neste sábado a sua preparação para enfrentar o Palmeiras. O jogo acontece neste domingo, às 19h00, no Allianz Parque, e é válido pela semifinal do Paulistão. O destaque da Macaca neste retorno do futebol tem sido Bruno Rodrigues, que marcou três gols de cabeça em três jogos. O jogador falou sobre a expectativa para a decisão deste final de semana.

“Essa vaga na semifinal já representa muito para mim, pois tive a certeza de quanto eu posso, o quanto eu consigo e o quanto eu mereço essa fase que estou vivendo na Ponte Preta. Agora estamos concentrados para a batalha deste domingo, sabemos que será um jogo muito difícil, contra um adversário muito qualificado. Mas, como eu sempre falo, nada para Deus é impossível. Então vamos entrar em campo para vencer, independente de qualquer coisa. Favoritismo a gente mostra dentro de campo”.



Foto: Divulgação/Ponte Preta

O atacante também comentou sobre o momento vivido em campo. Seus gols foram fundamentais para a classificação da Macaca, que chegou a correr risco de rebaixamento até a última rodada. Bruno diz que normalmente faz gols com os pés, mas descobriu uma nova habilidade usando a cabeça.

“Sou muito grato a Deus em primeiro lugar, ser artilheiro me faz sentir que posso ir muito além, que somos abençoados e a minha fé aumenta todas as minhas forças. A maioria dos meus gols sempre foi com as pernas, mas nesses últimos jogos estou descobrindo a minha especialidade de fazer gol de cabeça também. Fico feliz dos gols virem na hora certa, espero que continue assim até o final do Paulistão”.