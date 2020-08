Aspectos Trabalhistas do Serviço Militar Obrigatório

Conforme discorreremos a seguir, a Lei 4.375/64 dispõe sobre a natureza, obrigatoriedade e duração do serviço militar, o qual consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e compreenderá, na mobilização, todos os encargos relacionados com a defesa nacional.

Você Pode Gostar Também:

Estabilidade e Garantias Profissionais

Inicialmente, ressalta-se que todos os brasileiros naturalizados ou por opção são obrigados ao Serviço Militar no ano em que completar 18 anos de idade, apresentando-se na Junta de Alistamento Militar do Município independente de avisos ou notificações na época própria.

Para tanto, é garantido o emprego ao trabalhador que se ausentar para cumprimento das obrigações para com o Serviço Militar:

CLT – Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público, não constituirá motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

Outrossim, para que o empregado usufrua deste direito, é indispensável que notifique o empregador desta intenção no prazo máximo de 30 dias da respectiva baixa ou da terminação do encargo a que estava obrigado.

Ademais, nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação.

Não obstante, ao empregado afastado por Serviço Militar são asseguradas todas as garantias estabelecidas à categoria profissional a que pertencia em virtude de convenção ou acordo coletivo, por ocasião de sua volta.

Por fim, serão computados como tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar.

Férias e FGTS

O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo.

Isto desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa.

Além disso, todos os empregadores ficam obrigados a depositar o FGTS, inclusive no caso de afastamento para prestação do Serviço Militar, até o prazo legal previsto, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador.

Neste valor, devem ser incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT.

Ainda, a gratificação de Natal a que se refere a Lei 4.090/62, com as modificações da Lei 4.749/65.

Faltas ao Trabalho e Duração do Serviço Militar

A legislação trabalhista admite determinadas situações em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário.

Dentre elas, as ocorridas no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra “c” do art. 65 da Lei nº 4.375/64.

A obrigação para com o Serviço Militar começa no dia 1 de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 anos de idade. Outrossim, subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos, em tempos de paz. Este prazo poderá ser ampliado em tempo de guerra de acordo com o interesse da defesa nacional.

Implicações Legais pelo Não Cumprimento

O não cumprimento das obrigações militares por parte do brasileiro, acarretará na perda de alguns direitos essenciais à cidadania como: