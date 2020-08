Assaí abre 488 vagas de emprego em diversos cargos

O Assaí Atacadista, rede brasileira de atacado de autosserviço, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são abertas neste momento de pandemia do coronavírus, portanto, os interessados já podem participar.

A empresa expande seus serviços pelo país. Novas instalações serão inauguradas em Maceió e Salvador e novas oportunidades de emprego estão abertas.

Na capital baiana, Salvador, estarão abertas 227 vagas de emprego para serem preenchidas logo após inauguração da loja. Na capital alagoana, Maceió, estarão abertas 261 vagas de emprego, para início nas próximas semanas.

Em ambos os casos serão oferecidas remunerações e benefícios compatíveis com o mercado de trabalho.

Cargos oferecidos Assaí 2020

As vagas oferecidas pelo Assaí são oferecidas em diversos cargos, como, por exemplo:

Nutricionista

Cozinheiro

Cartazista

Repositor

Assistentes

Operadores

Fiscais

Atendente de vendas

Inscrição Assaí 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão realizar o cadastro diretamente no site de Maceió e no site de Salvador. O cadastro vai ficar aberto até 31 de agosto.

Etapas

Após inscrição, serão especificados os procedimentos da seleção.As etapas vão ser realizadas online, da seguinte maneira:

Testes de conhecimentos gerais

Entrevista com o departamento de RH

Entrevista com o Gestor

Preenchimento de dados de pré-contratação

Assinatura do contrato

Assaí

O grupo foi fundado em 1974, na cidade de São Paulo, pelo empresário Rodolfo Jungi Nagai, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. Em 2016, aparece na publicação “Melhores & Maiores”, da revista Exame, como a 53ª maior empresa brasileira em vendas líquidas, ultrapassando 2,5 bilhões de dólares.

“Para nós, o grande segredo de uma empresa bem-sucedida é a valorização e o reconhecimento de seus colaboradores. Entendemos que a diversidade de opiniões e pessoas mantém uma equipe motivada e incentiva a inovação. Aqui, cada pessoa é fundamental para o bom funcionamento do trabalho.

O Assaí é um dos mais tradicionais atacadistas do Brasil e está presente em diversos estados brasileiros. “Nossa intenção é continuar a crescer! Buscamos profissionais comprometidos com a satisfação de nossos clientes e com o crescimento da empresa, que gostam de aprender e queiram evoluir conosco. Se você tem esse perfil, cadastre seu currículo em nosso Banco de Talentos e venha integrar nossa equipe!”

