Associação de moradores promoverá Live solidária em Piaçabuçu

A AMBB, Associação do Moradores do Bairro Brasília, estará promovendo uma Live solidária, no próximo dia 08, em Piaçabuçu. A live será realizada com o intuito de arrecadar fundos em prol da construção de sua sede.

Durante a live acontecerá sorteios de diversos brindes, além da participação de várias atrações musicais como: Vinicius O Baixinho, Luiz Morall, Larry Simpatia, Túlio Gonçalves, Kakau Melo, Kinha Guedes, Rafa Rios, Rikielly Souza e Carlinhos Show. Haverá também recitação de versos e poesias pelo Professor Marcondes e pela Gleicy Sales.

A live será transmitida através do canal no YouTube do Piaçabuçu News, a partir das 14 horas.

Para realizar uma doação de areia, cimento, ferragens etc… basta somente entrar em contato através do telefone ou whatsapp (82) 99152-0475.

Faça sua parte, ajude e seja mais um amigo o bairro brasília.

