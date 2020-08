Astro de Pantera Negra, Chadwick Boseman morre aos 43 anos

Chadwick Boseman, astro de filmes da Marvel como o Pantera Negra, morreu aos 43 anos. A informação foi anunciada pela família na noite da última sexta-feira (28) e pegou os fãs de surpresa. O astro lutava há 4 anos contra câncer de cólon e morreu em sua casa, nos EUA.

“É com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon de estágio 3 em 2016, e lutou contra ele nestes últimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4”, afirmou a família do ator no Twitter.

“Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por tudo, e trouxe a vocês muitos dos filmes que tanto amam. De Marshall: Igualdade e Justiça a Destacamento Blood, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson e muitos mais, todos foram gravados durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira trazer à vida o rei T’Challa em Pantera Negra”, destacou.

Chadwick Aaron Boseman nasceu na Carolina do Sul e começou a carreira na TV com um papel sem destaque na série Parceiros da Vida. Participou de Lei & Ordem e Plantão Médico, e ganhou o seu primeiro papel regular em Lincoln Heights, em 2009.

O primeiro personagem de destaque foi em 42: A História de uma Lenda, em 2013. Ele interpretou o jogador de beisebol Jackie Robinson, que em 1947 se tornou o primeiro negro a entrar para um time da principal liga dos EUA, a Major League Baseball.

Chadwick esteve em Get on Up: A História de James Brown, 2014, como James Brown, e Marshall: Igualdade e Justiça, 2016, como o juiz Thurgood Marshall, primeiro membro negro da Suprema Corte americana.

Em 2016, Boseman apareceu pela primeira vez como T’Challa, em Capitão América: Guerra Civil. Em 2018, veio Pantera Negra, que bateu a marca do US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais, ganhou três Oscar e foi indicado a outros quatro.

Confira a repercussão na web:

Supernova

é um evento astronômico nos estágios finais da evolução de algumas estrelas, uma explosão muito brilhante.

Em apenas alguns dias seu brilho pode intensificar-se em 1 bilhão d vezes a partir de seu estado original, tornando a estrela tão brilhante quanto uma galáxia💛😭 pic.twitter.com/7dBg7ChQaB — emicida (@emicida) August 29, 2020

Chadwick…..no words to express my devastation of losing you. Your talent, your spirit, your heart, your authenticity……..It was an honor working beside you, getting to know you….Rest well prince…May flights of angels sing thee to thy heavenly rest. I love you! 💛💛💛 pic.twitter.com/6abglPBOsh — Viola Davis (@violadavis) August 29, 2020

THANK YOU @chadwickboseman for all you gave us. We needed it & will always cherish it! A talented & giving artist & brother who will be sorely missed🙏🏿 RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) August 29, 2020

What a gentle gifted SOUL. Showing us all that Greatness in between surgeries and chemo. The courage, the strength, the Power it takes to do that. This is what Dignity looks like. https://t.co/U3OOnJVS42 — Oprah Winfrey (@Oprah) August 29, 2020

Nossos corações estão partidos e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado viverá para sempre. Descanse em paz. pic.twitter.com/dXMWZhWFhc — MarvelBR (@MarvelBR) August 29, 2020

O primeiro filme que vi com Chadwick Boseman de protagonista foi 42, quando interpretou Jackie Robinson brilhantemente. Ele morre no aniversário de contratação do mesmo, com toda a MLB celebrando o Jackie Robinson Day. — Sergio Arenillas🎗️ (@sergeta) August 29, 2020

Além de Pantera Negra, Chadwick Boseman brilhou em filmes de esportes. Ele foi Vontae Mack em Draft Day e Jackie Robinson em 42 pic.twitter.com/nGMFcm91kc — Cara dos Sports (@caradossports) August 29, 2020