Asus ZenFone 7 pode inaugurar câmera frontal sob a tela [Vídeo]

A Asus lançou um teaser do ZenFone 7, sua próxima linha de smartphones flagships. O curtíssimo vídeo indica que a câmera frontal não ficará visível na tela do aparelho, mas também não dá nenhuma pista de qual tecnologia será utilizada no componente.

O ZenFone 6, lançado no ano passado, trouxe um módulo de câmera giratório, que permite que os sensores traseiros sejam usados como os sensores para capturar fotos e vídeos selfie. À época, a companhia fez bastante marketing da tecnologia, que foi recebida com entusiasmo pela comunidade de youtubers que fazem análises de celulares.

Sabemos que a ZTE deve apresentar uma câmera frontal sob a tela no mês que vem. Se a Asus teve acesso ao mesmo fornecedor da tecnologia, é possível que o ZenFone 7 estreie o esse novo módulo de câmera frontal antes mesmo da ZTE, já que o evento de anúncio do ZenFone 7 está marcado para o dia 26 de agosto.

No entanto, também é completamente possível que a Asus mantenha o mesmo módulo giratório lançado em 2019, mas com aprimoramentos e um número maior de sensores (três, no mínimo).

Uma das variantes usará o Snapdragon 865 Plus

A companhia não confirmou nenhuma das especificações dos aparelhos da série 7 do ZenFone, mas documentos de homologação expuseram que eles terão bateria de 5.000 mAh, com suporte ao carregamento rápido de 30 W, além de modelos nas cores preta e branca.

Uma informação vazada pelo software Geekbench indicou que ao menos um dos aparelhos usará um chip com frequência máxima de 3,09 GHz. Como de praxe, é esperado que a companhia anuncie a variante padrão e uma Pro.

O site 91Mobiles analisou o código do software e descobriu que o chip usado no teste de benchmark é o Snapdragon 865 Plus.

Ainda assim, a informação não confirma que o processador será usado em ambas as variantes, ou somente na mais avançada.