Athletico encerra preparação para primeiro jogo da final do Paranaense na Arena

O Athletico Paranaense finalizou sua preparação para enfrentar o Coritiba, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, neste sábado. O treinamento foi na Arena da Baixada, palco do clássico deste domingo.

Dorival Júnior não exigiu muito de seus atletas, promovendo trabalhos táticos, em campo reduzido e de bolas paradas. Ao fim da atividade, os relacionados foram para o CT do Caju, onde ficam concentrados até a ida para o jogo.

Dentro de campo, o treinador do Furacão contará com as volta de Thiago Heleno, suspenso contra o FC Cascavel, Nikão e Léo Cittadini, poupados. Em contrapartida, Erick teve uma lesão no joelho e ficará fora dos gramados pelas próximas semanas, Adriano, expulso, e Márcio Azevedo, diagnosticado com covid-19, também não jogarão. Jonathan deve ser o titular na lateral-direta e Abner Vinícius na esquerda.

O Athletico deve entrar em campo com Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nikão e Carlos Eduardo; Guilherme Bissoli.