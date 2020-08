Athletico-PR faz dois golaços nos acréscimos, vira sobre o Coritiba e confirma tricampeonato

O Athletico-PR é tricampeão paranaense! O título foi confirmado nesta quarta-feira de um jeito todo especial, com dois golaços nos acréscimos, que viraram para 2 a 1 a decisão contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O Furacão de Dorival perdia por 1 a 0 até o 46º minuto do segundo tempo. A vantagem foi conquistada em pênalti convertido pelo zagueiro Salino, ainda no primeiro tempo. O resultado parcial levaria a final para as penalidades.

Mas então o time rubro-negro deu um jeito de virar. Primeiro em uma pancada de fora da área de Khellven, que recebeu com espaço na intermediário e bateu seco, no ângulo direito, sem qualquer chance de defesa para Alex Muralha.

O Coritiba ainda partiu para o ataque a fim de tentar a vitória nos segundos que restavam, mas a pressa acabou garantindo a derrota para o time de Eduardo Barroca. Nikão aproveitou reposição errada, viu Muralha adiantado e deu um belo toque por cobertura para fechar o Campeonato Paranaense.

Lance de Coritiba x Athletico-PR, no Couto Pereira Ernani Ogata/Código19/Gazeta Press

Foi o terceiro título consecutivo do Athletico-PR, que agora soma 26 conquistas estaduais, 12 a menos que o Coritiba. O alviverde, no entanto, não levanta o troféu desde 2017, quando começou o domínio rubro-negro. No Twitter, o clube provocou o rival após o título.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, na abertura do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR de Dorival Júnior encara o Fortaleza, no Castelão, enquanto o Coritiba, de volta à Série A, recebe o Internacional (se a partida não for adiada, por conta de compromissos estaduais).