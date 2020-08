Athletico-PR faz gol no fim e leva vantagem sobre Coritba na final

No primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, neste domingo, o Athletico-PR venceu por 1 a 0 o Coritiba, na Arena da Baixada, em partida que as equipes encontraram dificuldade na finalização. Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 20h00, no Couto Pereira, para decidir quem levantará a taça.

O clássico Athletiba começou com o Coxa tomando a iniciativa das jogadas. Mesmo sendo visitante, mostrava estar à vontade para propor o jogo no campo adversário. Contudo, ao chegar para finalizar, os jogadores não levavam perigo à meta de Santos. As jogadas do Alviverde tentavam procurar a sua referência no ataque, o atacante Igor Jesus.



(Foto: Divulgação/Athletico-PR)

Parecendo meio desligado da partida, o Athletico-PR aparecia apenas nas jogadas em profundidade buscando Nikão na esquerda. Porém, o ponta encontrava dificuldade no prosseguimento das jogadas por não ter muitas opções para dar continuidade ao lance. Perto do fim da primeira etapa, o Furacão até esboçou estar acordando para o jogo, mas foram tentativas que não levaram perigo.

Na volta para o segundo tempo, Dorival Júnior foi obrigado a substituir o atacante Bissoli, que sentiu a perna, e colocou Vitinho para jogar na ponta esquerda, colocando Carlos Eduardo como centroavante. As equipes retornaram querendo abrir o placar de qualquer maneira, com ambas exibindo postura ofensiva.

Tanto Santos como Muralha foram muito mais exigidos na etapa final, com ao menos uma grande defesa para cada um. Os times apostavam nas descidas rápidas para tentar quebrar a defesa adversária. De longe, Nikão foi o jogador mais proativo do Furacão e responsável pelas chances mais perigosas da equipe.

O Athleitico-PR foi persistindo e, em bola cruzada, Léo Cittadini recebeu sozinho e não perdeu a chance de abrir o placar, aos 45 minutos. Sem tempo para mais nada, o árbitro apitou o final de jogo e o Athletiba da próxima quarta-feira será decidido com uma pequena vantagem para o Furacão. Qualquer empate é favorável ao Rubro-negro e qualquer vitória do Coritiba por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 CORITIBA

Local: Estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada), Curitiba (PR)

Data: 2 de agosto de 2020, domingo

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Assistentes: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos

Cartões amarelos: Santos, Lucas Halter, Wellington (CAP); Robson, Igor Jesus, Nathan Silva (CFC)

Público e renda: Não foi permitida a presença de público.

GOLS: Athletico-PR: Léo Cittadini, aos 45 minutos do 2T.

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan (Khellven), Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Fernando Canesin); Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli (Vitinho).

Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Alex Muralha; Patrick Vieira (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani (Matheus Bueno) e Gabriel; Robson, Igor Jesus e Rafinha (Thiago Lopes).

Técnico: Eduardo Barroca