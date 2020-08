Athletico-PR vence Coritiba com gol no último minuto e fica a um empate do tricampeonato

O Athletico-PR largou na frente na final do Campeonato Paranaense neste domingo. Com gol de Léo Cittadini, aos 45 minutos do segundo tempo, o Furacão venceu o Coritiba por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, e garantiu uma ligeira vantagem para o confronto decisivo.

Agora, o time de Dorival Júnior garantirá o tricampeonato estadual com um simples empate na quarta-feira, às 20h, no Couto Pereira. O Coritiba, que tem o direito de decidir em casa pela melhor campanha na competição, precisa vencer por um gol para decidir nos pênaltis ou por dois para ser campeão.

O clássico deste domingo foi equilibrado do início ao fim, com chances para os dois lados. O lance que decidiu o confronto saiu no último minuto do tempo regulamentar. Após jogada pela esquerda, Léo Cittadini bateu de primeira, dentro da área, e acertou o canto direito de Alex Muralha.

O rubro-negro tem dominado o estadual nos últimos anos. Seja com o time principal ou a equipe sub-23, o Athletico-PR foi campeão em 2016, 2018 e 2019, enquanto o Coritiba conquistou pela última vez o Paranaense há três anos.