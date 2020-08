Ativista denuncia Antonia Fontenelle e Netinho por racismo em vídeo

Depois de denunciar Carlinhos Silva, o ativista LGBTI+ Agripino Magalhães incluiu uma nova denúncia ao processo. Ele agora denuncia o cantor Netinho e Antonia Fontenelle de racismo após comentário em vídeo.

Segundo informações para o UOL, o que o motivou foi uma gravação para o youtube em que os dois comentaram a música Fricote, de Luiz Caldas, que diz: “Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear…”.

“A vida da gente hoje… A gente está cercado de todos os lados, vigiado por todos os lados, infelizmente”, disparou Netinho, na entrevista. Comandando o papo, Antonia acrescentou: “É uma liberdade vigiada, você não pode nada, tudo é um problema, é uma grande confusão”.

No processo, Agripino disparou: “Os querelados, ao que parece, acreditam que estão num País de impunidade, onde não existe lei nem justiça, e com isso pisam nos LGBTI+, agridem minorias e mesmo com processo em andamento fazem pouco caso e desprezam o Ministério Público e o Juízo Criminal, como se eles não existissem”.

Para o UOL, Antonia Fontenelle negou que a gravação para o canal Na Lata tenha conteúdo racista: “A gente comentou dessa música do Luiz Caldas que saiu do ar. Agora, me processar? Acho que ele não tem por que me processar”.