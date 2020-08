Atlético-MG acerta valores, e Guga está próximo de se transferir ao Spartak Moscou

O Atlético-MG encaminhou a venda de Guga ao Spartak Moscou, da Rússia. Os representantes do jogador, do clube mineiro e do time russo já acertaram valores e a negociação está por detalhes de ser acertada.

Guga em ação pelo Atlético-MG Getty Images

A transferência gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões).

Caso o negócio se concretize, a diretoria do Atlético lucraria cerca de R$ 23,4 milhões. A informação é do SuperesportesMG.

Contratado em 2018 junto ao Avaí por R$ 8 milhões, o jogador de 21 anos tem 75% de seu passe pertencente ao Alvinegro.

Ao todo, são 45 jogos com a camisa do time. O lateral de 21 anos sequer estará no banco na partida desta quarta-feira, diante do América-MG, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

Para a posição, Jorge Sampaoli tem Maílton e Mariano, o último recém-contratado e que deve ser titular.