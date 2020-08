Atlético-MG atropela América-MG com golaço de Marrony e vai à final do Campeonato Mineiro

No jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2020, o Atlético-MG confirmou a sua vaga na decisão. Nesta quarta-feira, no Independência, o Galo venceu o clássico contra o América-MG por 3 a 0.

Na ida, no Mineirão, o Galo havia vencido por 2 a 1.

Réver, Marrony, com uma verdadeira pintura, e Savarino, fizeram os gols do Atlético nesta quarta-feira.

Até aqui em quatro jogos com Jorge Sampaoli, o Atlético-MG era um time que “voava” no primeiro tempo e caía no segundo. Hoje foi ao contrário, com os três gols vindo na etapa final.

Com este resultado, o Galo avança à final do Campeonato Mineiro e irá enfrentar na decisão o Tombense, que passou pela Caldense na outra semi. Os jogos acontecem nos dias 26 e 30 de agosto.

O Atlético vai em busca de seu 45º título Estadual na história, tendo sido campeão pela última vez em 2017. De 2007 para cá, o Galo participou de todas as finais do Mineiro.

Atlético-MG 3 x 0 América-MG

GOLS: Réver, Marrony e Savarino

AMÉRICA-MG: Airton; João Paulo, Eduardo Bauermann, Messias, Leandro Silva (Diego Ferreira); Alê, Juninho, Flavio (Rickson); Ademir (Leo Passos), Matheusinho (Vitão), Felipe Augusto (Neto Berola). Técnico: Lisca

ATLÉTICO-MG: Rafael; Arana, Junior Alonso, Réver (Mariano), Gabriel (Igor Rabelo); Franco, Allan (Jair), Nathan; Savarino; Keno (Marquinhos), Marrony (Hyoran). Técnico: Jorge Sampaoli

Na história, América e Atlético se enfrentaram 410 vezes

O Atlético é melhor no retrospecto, com 204 vitórias contra 104 do América (além de 102 empates)

4 vitórias e 1 empate tem Sampaoli em 5 jogos no comando do Galo

Primeiro tempo abaixo

O primeiro tempo do jogo não foi dos melhores, com poucas emoções para os dois lados. Curiosamente, a marca registrada do Galo de Sampaoli é ser avassalador no início, mas não foi o caso.

Gol dolorido de Réver e pintura de Marrony

Aos 11 minutos do segundo tempo, em um escanteio, o Atlético abriu o placar com Réver, de cabeça. O zagueiro sentiu uma lesão na queda que até afetou sua comemoração.

Dez minutos depois, ele seria substituído por Jorge Sampaoli.

Aos 28 da etapa final, Marrony ficou na cara do goleiro do América, que fechou o chute dele. O atacante do Galo então deu um belo toque por cobertura, que passou por cima do goleiro e do zagueiro, até entra no ângulo, para anotar um golaço.

Yuri Laurindo / Arena Independência – Comunicar Else

Aos 40 do segundo tempo, ainda sobrou tempo para Savarino deixar a sua marca.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo no fim de semana. O Galo pela Série A, e o América pela Série B do Brasileiro.