Atlético-MG espera ganhar até R$ 14 milhões no caso Fred e confia em seus advogados: ‘quase invictos’

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, revelou em reunião com o Conselho Deliberativo na sexta-feira (31), que o clube espera receber aproximadamente R$ 14 milhões na ação movida contra Fred.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O caso foi citado como exemplo do trabalho do departamento jurídico do Galo.

“O Atlético, na minha gestão e já há alguns anos, é quase invicto nas discussões judiciais”, disse ele. “Ganhamos praticamente tudo. A discussão com Fred está ainda em fase recursal, mas a decisão da Câmara Arbitral foi unânime. É uma dívida que, hoje, ele tem conosco de praticamente R$ 14 milhões”, completou.

Ele também comentou mais dois casos: contra o ex-lateral-direito Cicinho (R$ 9 milhões, reduzido para R$ 3,2 milhões após acordo), e uma questão com o Banfield, da Argentina, que pedia US$ 15 milhões de dólares em negociação envolvendo o meia Cazares.

“Tivemos uma vitória maravilhosa na Fifa do Banfield, de 15 milhões de euros. Vamos fazendo a conta. Cicinho, tivemos uma reversão e um crédito para o Atlético de R$ 9 milhões. Trabalho do Raul Olivardes, um advogado muito competente”, exaltou Sette Câmara.

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, durante entrevista Pedro Souza/Agência Galo

A questão envolvendo o clube e o atacante Fred começou em dezembro de 2017, quando ele rescindiu seu contrato com o clube para assinar com o Cruzeiro. A diretoria alvinegra havia incluído no contrato uma multa de R$ 10 milhões a ser paga pelo centroavante em caso de mudança para o rival celeste.

Fred comunicou o Cruzeiro sobre a cláusula, que seguiu com a contratação, e as duas partes se tornnaram co-responsáveis. Na época, o então vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, julgou o valor da cláusula baixo e firmou contrato de três anos com o centroavante.

Mal sabia ele que a Raposa seria alvo de ação do atacante em fevereiro de 2020.