Atlético-MG reinicia contato por Cavani, sem clube desde que deixou PSG, e sonha com acordo, diz site

Edinson Cavani ainda não decidiu onde jogará após deixar o Paris Saint-Germain. Certamente não faltam propostas ao astro, que recentemente recebeu uma consulta do Atlético-MG.

A informação foi divulgada pelo “GloboEsporte.com” nesta quinta-feira.

No Uruguai desde o início da pandemia, o atacante de 33 anos já havia sido procurado por uma pessoa ligada ao Atlético-MG. Agora, o clube restabeleceu contato sonhando com a possibilidade da contratação.

O negócio é visto internamente como improvável, em especial pelo lado financeiro. O salário que Cavani almeja ganhar, após anos na Europa, é incompatível com o que o Atlético-MG pode bancar no momento.

Cavani comemora após marcar para o PSG sobre o Bordeaux, pela Ligue 1 Getty Images

Mas, segundo o “GloboEsporte.com”, o estafe do jogador enxerga mais importância em um projeto do que no aspecto financeiro. Pessoas ligadas a Cavani vasculharam informações do Atlético-MG após a consulta recente.

A permanência na América do Sul é uma possibilidade, até pelo fato de Cavani ficar mais próximo da família, no Uruguai. Mas não faltam propostas ao artilheiro. Uma delas é do Benfica, que sonha com o jogador para capitanear o projeto de Jorge Jesus. Equipes da Itália e da Espanha também estariam na briga.