Atlético-MG vence América-MG com gols de Jair e Nathan e sai na frente por uma vaga na final do Mineiro

No jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro de 2020, o Atlético-MG saiu na frente.

Neste domingo, no Mineirão, o Galo venceu o clássico contra o América-MG por 2 a 1.

Jair e Nathan fizeram os gols do Atlético no primeiro tempo, enquanto Ademir diminuiu para o América no segundo.

O jogo de volta acontece na quarta-feira, no Independência. Como fez a melhor campanha na fase de grupos, o América avança à final se vencer o Atlético por um gol de diferença.

Na outra semifinal, o Tombense venceu a Caldense por 1 a 0 na partida de ida.

Atlético-MG 2 x 1 América-MG

GOLS: Nathan e Jair (ATL); Ademir (AME)

AMÉRICA-MG: Airton; Savio (Matheusinho), Eduardo Bauermann, Messias, Leandro Silva; Alê, Juninho, Zé Ricardo (Geovane); Ademir (Diego Ferreira), João Paulo, Felipe Augusto (Vitão). Técnico: Lisca

ATLÉTICO-MG: Rafael; Arana, Junior Alonso, Réver, Guga (Mailton); Jair (Hyoran), Allan, Nathan; Savarino (Otero); Keno (Marquinhos), Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

Na história, América e Atlético se enfrentaram 409 vezes

O Atlético é melhor no retrospecto, com 203 vitórias contra 104 do América (além de 102 empates)

Nathan marcou três gols nos últimos três jogos

3 vitórias e 1 empate tem Sampaoli em 4 jogos no comando do Galo

Eficiência do Galo

O Atlético-MG dominou o primeiro tempo. Fora 66% de posse de bola e nas duas únicas finalizações à meta adversária, dois gols.

No primeiro, aos 19 minutos, Jair aproveitou falha do goleiro americano numa cobrança de falta e fez de cabeça. Aos 34, Arana roubou a bola e armou o contra-ataque que culminou no gol de Nathan.

Reação do América

O América começou a segunda etapa com tudo e fez o primeiro gol com Ademir, logo aos 5 minutos. O Coelho ainda acertou uma bola na trave e pressionou o Galo no início da etapa inicial, aproveitando um desleixo do time de Sampaoli.

Porém, Sampaoli corrigiu o time do Atlético e manteve a vantagem na partida de ida.

Próximos jogos

O próximo compromisso de cada equipe será já na quarta-feira, no duelo de volta da semifinal, na quarta-feira, às 21h30, no Independência.