Atlético-MG vence o América-MG e fica a um empate de ir à final do Mineiro

Neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG venceu o América-MG, em casa, por 2 a 1, e abriu vantagem na luta por uma vaga na final do torneio.

A partida no Mineirão começou movimentada, com os dois times assustando. Aos quatro, Jair recuperou a bola na entrada da área e finalizou com muito perigo. A resposta dos visitantes saiu dois minutos depois, em chute de Ademir, que passou pelo lado.

Já aos 18, nada impediu o tento de Jair. Após cobrança de falta pela direita, o goleiro Airton saiu mal e o volante, livre, testou para o fundo do gol, colocando o Galo na frente.

O Coelho até tentou pressionar em busca da igualdade, mas quem acabou balançando as redes foi o meia Nathan, que aproveitou o chute cruzado de Marrony para ampliar o marcador, aos 39 minutos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAALLLLOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! NATHAAAN!!!! O meio-campista marca o segundo gol do Atlético na partida! #CAMxAFC pic.twitter.com/vFmZUNbHfQ — Atlético 😷 (@Atletico) August 2, 2020

Já na segunda etapa, o América-MG melhorou e descontou logo aos quatro minutos. João Paulo arrancou pela esquerda e cruzou para Ademir, que completou para as redes. O atacante quase empatou no lance seguinte, mas foi travado na hora certa por Arana.

A Galo respondeu apenas aos 25 minutos, com Marrony, que perdeu um gol incrível. Nathan deixou o ex-vascaíno livre, porém ele acabou chutando por cima da meta.

A partir de então, o confronto ficou bastante brigado, com os visitantes buscando uma pressão final, mas não foi o suficiente para evitar o revés.

Com o triunfo, o Atlético-MG joga por um empate no jogo de volta para avançar à final do Estadual. Caso o América vença por um gol de diferença, quem avança é o Coelho, já que o time tem a vantagem do empate, por ter uma campanha melhor que a do Galo. O duelo ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência. O classificado enfrenta Tombense ou Caldense na decisão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MG

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 02 de agosto de 2020, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ronei Cândido Alves

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira

Gols: Jair, 18 do 1ºT, e Nathan, 39 do 1ºT (Atlético-MG); Ademir, 04 2ºT (América-MG)

Cartões amarelos: Jair, Jorge Samapoli, Arana (Atlético-MG); Zé Ricardo, Ademir, Geovane e Lisca (América-MG)

ATLÉTICO-MG: Rafael; Guga (Maílton), Réver, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Nathan, Jair (Hyoran); Keno (Marquinhos), Marrony, Savarino (Otero).

Técnico: Jorge Sampaoli

AMÉRICA-MG: Airton; Leandro Silva (Léo Passos), Messias, Eduardo Bauermann e Sávio (Matheusinho); Zé Ricardo (Geovane), Juninho e Alê; Ademir (Diego Ferreira), Felipe Augusto (Vitão) e João Paulo.

Técnico: Lisca