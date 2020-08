Ator da Globo faz comentário polêmico sobre Thammy e diz que não é “Dia das Trans”

Conhecido pelas novelas que atuou na Globo ao longo de sua carreira, o ator Carlos Vereza fez um comentário polêmico sobre Thammy Miranda ter sido escolhido pela Natura para fazer parte da campanha de Dia dos Pais.

Aos 81 anos de idade, ele usou seu perfil no Facebook para dizer que o filho da cantora Gretchen não é homem e, por isso, não pode representar os pais. Para completar, ele afirmou que a data comemorativa não é “Dia das Trans”.

“A demagógica atitude da Natura ao escolher a transexual Thammy Miranda para representar o Dia dos Pais, se insere na ideologia Queer, de desconstruir os gêneros que deram vida a mais de 7 bilhões de pessoas. Depois reclamam quando ocorre a exacerbação do preconceito. É urgente recolocar as coisas em seus devidos lugares: eu nasci da união de meu pai e minha mãe”, disparou.

“Qualquer tentativa de subverter essa biológica verdade, não passa de mais uma operação tabajara, anexo do poderoso lobby gay. Respeito às diferenças, em todos os sentidos, mas o Dia dos Pais é o Dia dos Pais, não o dia das trans. Concluindo, para mim, o affair Thammy: se argumentassem que, por ser mulher, o instinto maternal DELA se manifesta com maior brandura, abriria uma conversa mais aceitável e civilizada, pois as mães têm a convivência maior e amorável com o bebê, durante nove meses”, prosseguiu.

“Mas Thammy é mulher, a despeito e meu respeito pelos inúmeros tratamentos a que se submeteu. Excetuando o hermafroditismo, quando o ser nasce com os dois sexos, e os exames apresentam 46XX, feminino, e 46 XY, masculino, não há possibilidade de mudança do DNA, dos códigos genéticos específicos de cada sexo. Sei que o lobby é poderoso no sentido de pasteurizar as diferenças e diminuir a população ( alô, Escola de Frankfurt!) mas como não tenho a pretensão de ter 1 milhão de amigos, exponho ( posso?) minha opinião”, completou.

