Ator de Amor de Mãe é questionado sobre “chupar” e causa com a resposta

O ator Alejandro Claveaux interpreta o personagem Tales de Amor de Mãe e causou em um dos vídeos mais recentes em seu perfil no TikTok.

Nele, o galã da Globo surgiu dublando uma brincadeira que Silvio Santos fez com uma convidada do seu programa no SBT, perguntando o que ela “assopra” e o que “chupa”.

“Você tem que dizer se chupa ou assopra”, disparou Silvio, citando objetos como apito, pirulito e machucado. A última palavra, porém, foi o que mais deu o que falar.

“Pau”, disparou Silvio, e o ator respondeu de acordo com a dublagem: “Depende”. Nos comentários, os seguidores foram ao delírio.

“Gente…”, comentou um. “O guindaste que lute”, comentou outro, referindo-se à frase que diz “nem um guindaste me tiraria de cima”.

“Menino isso é um cabaré? se for eu fico”, reagiu uma internauta, citando a letra da música Cabaré, de Renan Pitanga.

Vale lembrar que, de acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, a trajetória de Tales, personagem de Claveaux, foi praticamente concluída na primeira temporada da novela das 21h – interrompida em março por conta da pandemia de coronavírus.

Com a decisão da Globo de reduzir a reta final da trama de Manuela Dias, de 53 para 23 capítulos, tramas paralelas como a de Tales devem perder força.

O foco, certamente, estará em Lurdes (Regina Casé) e na busca por Domênico; o menino que a doméstica tanto procura é Danilo (Chay Suede), que Thelma (Adriana Esteves) comprou de uma traficante de crianças.

Confira: