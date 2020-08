Ator de Flor do Caribe mora em veleiro e parte para o Caribe

View this post on Instagram

#TBT Acabo de cruzar o oceano Atlântico pela segunda vez em um veleiro. Nunca achei que repetir trajetos fizesse sentido. Existem tantos destinos e possibilidades que percorrer o mesmo caminho pode parecer perda de tempo. Mas não é. Ou pelo menos não foi. Durante os 19 dias, 7 horas e 8 minutos de navegação revisitei emoções que tive na vida, lembrei de pessoas queridas e lugares onde experimentei a doce alegria de estar vivo e presente. Corrigi meus erros. Perdoei pessoas e ri alto de tudo isso, com a boca cheia de dentes. Por mais que fôssemos 4 pessoas a bordo no veleiro, essa viagem é muito pessoal. É preciso enfrentar os medos, as angústias e principalmente aceitar o tempo passar lentamente, pois no mar os minutos se arrastam junto com as ondas. No meio do oceano não existe moeda, competições bobas ou falsas ambições. Lá, onde o filho chora e a mãe não ouve, o ego é dimensionado ao seu devido tamanho, frente ao imenso oceano que habita dentro e fora da gente. Tem que encarar o desafio inteiramente ou então você naufraga. Termino mais uma etapa da minha vida feliz por cumprir com sucesso essa missão. Espero poder rever os bons caminhos, com a mesma alegria de reencontrar um velho amigo. Essa travessia tratou-se disso. Um reencontro pessoal. Estar por tantos dias imerso em meus pensamentos me fez enxergar para além da nossa curta existência na Terra. Que os próximos passos sejam dados ao sabor dos bons ventos e de mares que me preparem para desafios maiores.