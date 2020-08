Ator de La Casa de Papel, Miguel Herrán posa sem camisa e reflete sobre aceitação

O ator espanhol Miguel Herrán, mundialmente conhecido por viver o personagem Rio, em La Casa de Papel, e também o estudante Christian de Elite, ambas séries da Netflix, casou furor nas redes sociais ao publicar uma foto exibindo o corpo sexy acompanhado de um texto reflexivo sobre aceitação.

No registro, o famoso aparece em uma foto sem camisa de frente para um espelho, afirmando não se importar com o pensamento dos outros. “Acho que pela primeira vez na minha vida me olhei no espelho e me aceitei“, iniciou Herrán na legenda da publicação.

“Acho que pela primeira vez não me importo se essa foto não agrada você. Essa foto é para mim. Para eu não me esquecer jamais de que a realização pessoal está na aceitação de si mesmo e não na dos outros“, ressaltou.

Miguel Herrán já tinha usado as suas redes sociais para compartilhar pensamentos íntimos. Há um ano, o ator postou um vídeo no qual aparecia chorando e revelando que mostrava “parte sincera” de si.

A publicação de Herrán recebeu inúmeros comentários; vários fãs e seguidores do ator elogiaram a atitude dele, que foi considerada corajosa por muitos.

Vale ressaltar que Miguel Herrán chegou a ser afastado ano passado das gravações da série espanhola Elite, após sofrer com depressão. Na trama, o ator interpretava o personagem Christian, um dos protagonistas do enredo de sucesso.

Confira: