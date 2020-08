Ator de La Casa de Papel sensualiza e mostra bumbum em foto

Miguel Herrán, mais conhecido por interpretar o personagem Rio, em La Casa de Papel, aumentou a temperatura do seu perfil do Instagram ao surgir quase nu.

Na tarde desta terça-feira (25), o artista postou uma foto na frente do espelho. Além de exibir os músculos do corpo, o galã abaixou a calça e mostrou parte do seu bumbum.

Miguel, que ainda aparece segurando um cigarro, legendou: “Às vezes é preciso tomar a decisão consciente de não estar são”.

Nos comentários, elogios não faltaram. “Lindo“, afirmou uma seguidora. “Depois de ver uma bela bunda pela manhã não é possível ter um dia ruim“, brincou outra. “Ai meu coração“, disse uma terceira.

Essa não é a primeira vez que o ator espanhol exibe o corpinho na web. No início do mês, Herrán apareceu sem camisa de frente para um espelho, afirmando não se importar com o pensamento dos outros. “Acho que pela primeira vez na minha vida me olhei no espelho e me aceitei“, escreveu.

“Acho que pela primeira vez não me importo se essa foto não agrada você. Essa foto é para mim. Para eu não me esquecer jamais de que a realização pessoal está na aceitação de si mesmo e não na dos outros“, ressaltou.