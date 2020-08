Ator de Todo Mundo Odeia o Chris ignora Record e divulga série no Globoplay

Intérprete do personagem Julius em Todo Mundo Odeia o Chris, o ator Terry Crews surpreendeu ao gravar um vídeo divulgando o seriado no Globoplay para os fãs brasileiros do programa.

“Quero agradecer a todos por assistirem Todo Mundo Odeia o Chris pelo Globoplay. Espero que gostem! Eu tenho uma dica para você: Se não comprar nada, o desconto é bem maior”, brincou ele.

“Não perca Todo Mundo Odeia o Chris no Globoplay, eu estou lá com você”, completou o famoso, fazendo referência a uma das cenas mais memoráveis. Imediatamente, o anúncio repercutiu na web.

Entre os comentários, porém, muita gente achou curioso o fato do ator ter topado gravar a apenas para o serviço de streeming e não para a Record, que transmite o programa há mais de dez anos.

“Se a Rochelle gravar um vídeo falando uma frase icônica eu vou me tornar um assinante vitalício hein”, brincou uma internauta. “Vou maratonar de novo só por causa disso”, reagiu mais uma.

Vale lembrar que, aqui no Brasil, a família de uma mulher chamada Rita vem recriando várias cenas memoráveis do seriado no TikTok.

Eles estão bombando por conta da semelhança entre a dona de casa e Rochelle, mãe do personagem principal. Seu marido, Victor, também entrou na brincadeira e o perfil vem ganhando cada vez mais alcance.

Prova disso é que a atriz Imani Hakim, que interpreta a Tonya na série original, postou um dos vídeos e disparou: “Wow! I love you Brazil”.

Confira: