Atores de Amor de Mãe reagem insatisfeitos com decisão da autora

O clima não ficou nada legal durante a última reunião por videoconferência com a equipe de Amor de Mãe. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, três atores mostraram que ficaram insatisfeitos com uma decisão de Manuela Dias.

Durante a chamada por vídeo foi anunciado que apenas o núcleo de Lurdes, personagem de Regina Casé, irá participar das gravações dos últimos 20 capítulos da trama, que tem previsão para retornar em 2021.

Após a notícia, três atores não falaram nada, mas deixaram claro pela fisionomia que fizeram que não gostaram nada da decisão tomada por Manuela Dias, autora da obra.

De acordo com a publicação, Murilo Benício, Vladimir Brichta e Taís Araújo foram os artistas que mostraram insatisfação com a solução.

Essa não é a primeira treta do tipo que é noticiado. Segundo o jornalista Flávio Ricco, os atores têm demonstrado decepção com Dias por causa dos rumos que o folhetim têm tomado. Alguns membros chegaram a lamentar os caminhos que seus personagens seguirão a partir desta segunda fase.

Alguns dos artistas que participam da novela chegaram a pedir a palavra durante uma das videoconferências, porém a maioria nem tem se manifestado mais.