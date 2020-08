Atores de Amor de Mãe são separados em “microbolhas” para manter isolamento nas gravações

Os atores de Amor de Mãe vão contracenar sempre com as mesmas pessoas. Eles foram isolados em uma espécie de “microbolha”. Com isso eles serão isolados em grupos, assim evitando que se esbarrem nos estúdios com algum outro colega de trabalho, assim evitando o contágio ao novo coronavírus, tanto para os demais atores, como também para a equipe de produção.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra, a forma encontrada pela Globo, também tende a facilitar as gravações, e as cenas parecem ainda mais verdadeiras para quem assisti.

Dentre os atores que já voltaram aos Estúdios Globo está a atriz mirim Clara Galinari, que dará vida novamente a personagem Brenda. Ela vai gravar algumas cenas sozinha, e depois serão inseridas no seu núcleo familiar.

Recentemente, Regina Casé mostrou em uma reportagem ao Fantástico, uma série de medidas de seguranças que serão adotadas pela Globo, e principalmente pela equipe de gravação, para as novas cenas de Amor de Mãe.

A medidas vão desde separação dos atores por acrílico, até mesmo uma quarentena dos atores em hotel, antes de entrarem nos estúdios. A nova etapa de Amor de Mãe deve retratar a pandemia do novo coronavírus, a trama deve mostrar de um modo sutil, as consequências que o vírus fez na sociedade.