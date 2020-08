Atriz Chica Xavier morre aos 88 anos em hospital do Rio

Conhecida por trabalhos marcantes em Sinhá Moça e Renascer, Chica Xavier morreu na madrugada deste sábado (8) aos 88 anos. A atriz estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e tinha câncer, segundo o G1.

A famosa, que foi batizada com o nome de Francisca Xavier Queiroz de Jesus, nasceu em Salvador, em 1932. Ela estava fora da televisão há oito anos, quando atuou no sucesso Cheias de Charme, da Globo.

Chica estreou nas novelas em A Cabana do Pai Tomás, em 1969. Depois interpretou mais de 50 personagens, como Setembrina em Duas Caras (2007), Inácia em Renascer (1993) e Nhá Rita em Esperança (2002), além da Bá, de Sinhá Moça.

Ao todo, a artista participou de 26 novelas na emissora carioca, além de 11 minisséries e 10 programas especiais, como Caso Verdade, Caso Especial e Teletema.

Além da Globo, a atriz esteve em produções do Canal Futura e nas emissoras Band, Manchete e Educativa. No cinema, ela participou de 11 filmes, entre eles o clássico brasileiro O Assalto Ao Trem Pagador”, de 1962.

Nas redes sociais, alguns famosos lamentaram a morte da veterana. “Mais uma Rainha que se vai e deixa um legado incrível. Descanse em paz, Chica Xavier”, disse Érico Brás.

‪”Dona Chica Xavier, obrigado por tudo. A senhora virou a minha ancestralidade. Que honra!‬ ‪Até, minha rainha. Que o Orum a receba. Axé! ‪Uma das maiores atrizes desse país”, postou Rodrigo França.

Cacau Protásio escreveu: “Muita festa hoje no céu! A rainha Chica Xavier subiu, ela está agora ao lado do nosso senhor Jesus Cristo. Eu cresci vendo essa mulher abrindo portas, ela me fez acreditar que seria possível. Vai com Deus! Obrigada”.