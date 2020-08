Atriz Claudia Lira é hospitalizada após procedimento cirúrgico

Claudia Lira precisou ser internada em hospital no Rio de Janeiro, nesta semana. A informação foi divulgada pela equipe da atriz nas redes sociais.

“Claudia Lira encontra-se internada recuperando-se bem do procedimento cirúrgico realizado ontem”, afirma o comunicado. Aos 54 anos, ela apresentou fortes dores abdominais e nas costas.

De acordo com o marido dela, o empresário João Marcelo Araújo, na ocasião, ela foi vítima de negligência por parte da clínica geral que a atendeu na emergência.

“Dez dias atrás, ela operou o apêndice no Hospital Assim, no Méier. Moramos na Barra da Tijuca e temos o plano Assim. A Claudia foi operada de urgência. Chegou com dor, fez todos os exames e o médico a liberou”, disse o marido da atriz para a revista Quem.

“Quando estávamos saindo do hospital, ele foi atrás da gente para que ela voltasse. Voltamos, ela foi internada pela manhã e operada à tarde através da videolaparoscopia. No dia seguinte, teve alta e botei uma enfermeira para ficar com ela na nossa casa. Mas ela continuou sentindo muitas dores depois da cirurgia”, contou ele.

O marido de Claudia Lira relatou: “Liguei para o médico que a operou, ele foi à minha casa e disse que aquilo era normal, que acontecia no início, mas ia melhorar. Ela continuou com dor, tomava analgésico, passava, mas a dor voltava. Ela chorava de dor em casa desde a cirurgia. Na terça (25) ela sentiu muita dor e falou para mim: ‘vou morrer’. Peguei ela e a levei até o Hospital Assim do Méier”.

Em seguida, então, os dois passaram por grandes problemas. De acordo como relato do empresário, a atriz teria passado 18 horas esperando os posicionamentos dos médicos.

“Quando o cirurgião que a operou chegou lá, à tarde, falou: ‘Vamos ter que internar porque eu acho que ficou um pouco de gás da cirurgia dentro dela. Está inflamado’”, detalhou ele.

“Ele disse que a Claudia não poderia ficar lá, que tinha que ser transferida para o hospital ao lado [em Engenho de Dentro, do mesmo grupo]. Eles pediriam uma ambulância para levá-la. Ficamos horas esperando pela ambulância. E aí, chegando no outro hospital, ela foi para o CTI”, desabafou, acusando o hospital de negligência no atendimento inicial dela.