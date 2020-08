Atriz da Disney tira a roupa em site adulto e recebe mais de 2 milhões de dólares

O perfil de fotos íntimas de Bella Thorne, ex-atriz mirim da Disney, está rendendo mais frutos do que nunca no OnlyFans e as imagens pornográficas da famosa já trouxeram para ela nada menos que US$ 2 milhões.

Logo no início da empreitada, ela revelou ao jornal Los Angeles Times faturou US$ 1 milhão apenas nas primeiras 24 horas e dobrou esse valor em apenas uma semana, com uma divulgação pesada nas redes.

Inicialmente, sua intenção era lucrar US$ 1 milhão mensalmente, mas o valor acabou superando as suas expectativas. Para isso, basta que os fãs interessados assinem o perfil e contribuam com o valor mínimo.

A assinatura mensal é de apenas US$ 20 (R$ 110), mas a quantidade de interessados fez esse valor se multiplicar de forma astronômica. Além disso, a procura tem sido uma das mais altas na plataforma.

No dia de sua entrada, houve uma grande instabilidade nos servidores do OnlyFans, que teria ficado fora do ar por alguns momentos, por conta do alto número de acessos.

Após essa experiência, a ex-atriz da Disney revelou em seu perfil no Instagram que pretende lançar um documentário: “Estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre o corpo feminino e sexo”.

Vale lembrar que, em 2019, Bella Throne dirigiu um filme para o site adulto Pornhub, chamada “Her & Him”.

Confira a propaganda do site da atriz:

Ver essa foto no Instagram ONLY FANS ^^^^ Uma publicação compartilhada por BELLA (@bellathorne) em 19 de Ago, 2020 às 12:11 PDT