Atriz de Caçadoras de Recompensas fala sobre os rumos da série

A atriz Anjelica Bette Fellini conversou com o TV Insider sobre sua personagem Blair na série Caçadoras de Recompensas (Teenage Bounty Hunters, no original), da Netflix. A produção de comédia e ação é estrelada por ela e Maddie Phillips.

Com uma trama simples, mas muito divertida, a série apresenta duas irmãs gêmeas que são atraídas por Bowser Jenkins (interpretado por Kadeem Hardison) para trabalhar em um esquema repleto de perigo. As expectativas dos fãs é de que a produção seja renovada para uma 2ª temporada em breve.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Segundo Anjelica Bette Fellini, o que mais lhe atraiu em Blair foi o seu empoderamento. Ela também disse gostar muito da relação entre as irmãs protagonistas. “Acho que a série em sua essência é sobre a irmandade [entre elas]. E acho que a irmandade existe de muitas maneiras diferentes”, comentou.

A química entre as duas protagonistas foi essencial para manter um tom verossímil à produção. Nesse sentido, Anjelica garante que tanto ela quanto Maddie trabalharam sua conexão também nos bastidores.

“Tivemos uma conexão no momento em que nos conhecemos. A parte menos difícil desse trabalho se tratou das minhas cenas com Maddie e como elas seriam boas”, disse ela.

Para a 2ª temporada de Caçadoras de Recompensas, a atriz ainda não tem muita certeza com relação ao novos conflitos que poderão ser gerados a partir do relacionamento de Blair com Miles (Myles Evans).

“Acho que vai ser interessante ver como os dois foram afetados pela separação e o que Blair acha que ela merece”, afirmou.

Enquanto a Netflix ainda não anuncia uma 2ª temporada da série, não deixe de maratonar os episódios que estão disponíveis no streaming!