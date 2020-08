Atriz de Fina Estampa surpreende ao vender bolos durante a quarentena

No ar como a personagem Jaqueline em Fina Estampa e com papéis em Eta Mundo Bom, reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, e em Flor do Caribe, que voltará em breve na faixa das 18h, a atriz Janine Salles tem se reinventado nesta quarentena.

Aos 36 anos de idade, ela está fazendo bolos para não ficar parada durante o período de isolamento social e revelou, em entrevista à Quem: “Sempre tive paixão por fazer doces, mas fazia de brincadeira e dava pra amigos”.

“Nesta quarentena, fiquei muito parada no início. Como não consigo ficar parada, um amigo me sugeriu essa ideia de começar a vender os bolos que sempre fiz muito bem. E acabou que deu certo. Várias pessoas começaram a encomendar e acabei gostando. Hoje a venda de bolos complementa o meu orçamento”, declarou.

Com a ajuda da filha, Maria Julia, de seis anos, a atriz explicou: “Como estou ainda no começo a quantidade de produção é muito relativa ainda. Há mais procura nos fins de semana. Por enquanto só eu mesma e uma ajudante, minha filha (risos)”.

“O meu diferencial, inclusive, acredito que é esse, eu mesma que coloco a mão na massa e transfiro muito carinho no que faço. Tudo bem artesanal e fresquinho. Além dos doces que tenho feito, faço aulas online pra me reciclar como atriz, muita leitura, assisto muitos filmes e series e como tenho uma filha pequena me dedico também a ela”, disse ainda.

“Desde pequena amava ficar em frente à televisão assistindo Ana Maria, esses programas de culinária. Mas o meu forte mesmo é doce! Sempre encarei como uma terapia! Uma grande paixão depois da arte!”, contou, já planejando abrir uma doceria no futuro.

“Em breve a produção de bolo aumentará. Empreender no mundo culinário tem dado muito certo. Quem sabe até mais pra frente eu abro uma loja…”, confessou, deixando claro que não deixará a carreira de atriz de lado.

Ela se prepara para retomar às gravações da série O Juri e a Perícia e contou: “Tinha começado as filmagens da série, mas assim que acabar essa quarentena retomaremos as gravações”. Sobre as atuais reprises das novelas em que atuou, é só alegria.

“Foi uma grande surpresa, fiquei muito feliz! Êta Mundo Bom, Fina Estampa e Flor do Caribe foram três trabalhos que marcaram a minha vida. E além das novelas tem também o filme Esquadrão Anti Sequestro, que acaba de estrear em alguns streamings”, revelou.

“Graças a Deus nunca passei por momentos de dificuldade financeira, mas confesso que já pensei em desistir da vida de atriz. Amo atuar e confesso que mesmo com todos esses altos e baixos é o que me faz feliz, é a profissão que eu escolhi e quero exercer pra sempre. O meu maior sonho continua sendo me realizar na minha profissão de atriz”, completou.

