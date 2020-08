Atriz do SBT solta o verbo contra Larissa Manoela em rede nacional

Conhecida pelo seu papel na novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, a atriz e cantora Giovanna Chaves participou do programa Luciana By Night e foi instigada por Luciana Gimenez a falar sobre Larissa Manoela.

As duas namoraram o ator João Guilherme e, segundo a famosa, elas eram rivais “também na novela”, insinuando que não se gostavam na vida real. Sem papas na língua, a loira disse que elas perderam o contato.

Ela não entrou em detalhes, mas reagiu quando Luciana disparou: “A Larissa é bem legal”. “Ela é talentosa”, limitou-se a dizer. E revelou: “Zero contato depois da novela. Mas a gente era rival na novela, também”.

A declaração foi feita em meio ao lançamento do seu mais novo projeto, um álbum com músicas sobre seus quatro ex-namorados, incluindo o ator João Guilherme, que atualmente está com Jade Picon.

A música referente ao ator se chama “J” e os internautas acabaram ligando os pontos, já que ele se envolveu com Chaves na época que gravava a novela Cúmplices de um Resgate. Quem não gostou nada dessa história, porém, foi Jade.

No Twitter, ela mandou uma indireta bem direta e disparou: “Acho que falta um tiquinho de noção”. Em resposta, Giovanna fez um vídeo dizendo: “Eu realmente não estou me preocupando, com tanto que vocês escutem [a música]”.

“Podem continuar falando gente, pode continuar falando de mim, compartilhando as notícias, mais as pessoas estão curiosas para ouvir as músicas”, debochou a ex-atriz do SBT, mostrando que está disposta a tudo para aumentar o alcance do seu projeto.

Confira: