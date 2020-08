Atriz que raspou cabeça em novela de Walcyr Carrasco faz declarações inéditas

Dias depois da polêmica entre Walcyr Carrasco e Marina Ruy Barbosa voltar à tona nas redes sociais, por conta da recusa da ruiva em cortar o cabelo na novela Amor à Vida (2013), a atriz Rachel Ripani falou sobre um caso parecido que viveu quatro anos antes.

Ela atuou na novela Caras e Bocas (2009), na pele de uma mulher que sofria com um câncer, e, ao contrário de Marina, se entregou à personagem e topou se desfazer dos cabelos. Ao ., ela falou sobre o assunto e disse que aceitou de bom grado a proposta.

“Eu aceitei a proposta do Walcyr de livre e espontânea vontade. Fiz meu melhor para ser o mais disponível para a trajetória genial que o autor criou e me sinto realizada por ter tido um arco tão presente em uma novela de tanto sucesso”, declarou.

“Não acho que me prejudicou de maneira nenhuma profissionalmente, pelo contrário. Ter raspado a cabeça tornou a personagem muito marcante na mente das pessoas. Que ator não quer ser lembrado por ter se entregado a um papel?”, questionou.

Ao se explicar sobre o assunto, Marina Ruy Barbosa se defendeu dizendo que não teve acesso ao autor, na época, para se explicar, mas Rachel disse que o novelista é “acessível e disponível”, tanto que conheceu sua mãe no início das gravações da novela.

“O que a Marina disse, que achava que não havia espaço para explorar a doença com profundidade quando se recusou a raspar a cabeça, é o oposto do que eu sinto que aconteceu no meu caso. O Walcyr teve extrema responsabilidade com o tema”, revelou.

“Eu acredito que ele, como criador, e eu como atriz, ambos entregamos com muita dignidade uma história com a qual muitas mulheres se identificaram no Brasil. Recebi muito retorno positivo e emocionado e sou muito grata por isso”, completou.

Desde essa personagem, Rachel não voltou a atuar na Globo e seu último papel foi em Jezabel (2019), da Record, e se prepara para o piloto de uma produção da rádio Jovem Pan, além de estae em negociação com uma série da HBO.