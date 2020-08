Attack on Titan vai integrar catálogo brasileiro da Funimation

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o serviço de streaming da Funimation anunciou que o anime Attack on Titan (Shingeki no Kyojin, no original em japonês) vai fazer parte de seu catálogo no Brasil. O anúncio também veio acompanhado da notícia de que a produção poderá ser vista no idioma original com legendas e contará ainda com dublagem em português.

Confira a publicação:

Já sabe? Isto será colossal. Assista Attack on Titan dublado ou legendado em breve na Funimation. pic.twitter.com/IvwH5W5RKw — Funimation BR (@funimation_bra) August 27, 2020

No mês de julho, a Funimation anunciou que estaria chegando ao Brasil e ao México ainda em 2020. O serviço de streaming é focado na distribuição de animações japonesas, com um catálogo repleto de títulos famosos como Dragon Ball e One Piece. A expectativa dos fãs é que a plataforma traga uma grande diversidade de conteúdos.

Os episódios de Attack on Titan estão divididos em três temporadas repletas de tensões e conflitos intensos entre os personagens e os perigosos titãs. No primeiro semestre do ano, foi anunciado que a quarta e última temporada do anime chegaria ainda em 2020. A nova leva de episódios promete trazer um desfecho emocionante para a história.

Confira o trailer:

Ainda sem previsão de estreia, a 4ª temporada de Attack on Titan irá encerrar a saga dos personagens criados por Hajime Isayama no mangá homônimo. Não se sabe, no entanto, se essa temporada vai estrear diretamente no serviço de streaming.

Por enquanto, a Funimation ainda não anunciou uma data oficial de lançamento no Brasil e nem quanto vai custar a assinatura.