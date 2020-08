Atualidades: 5 assuntos de relevância internacional que podem cair no Enem 2020

Os assuntos da atualidade são sempre pauta de provas de concursos e de vestibulares, principalmente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desse modo, apresentamos para você 5 assuntos da atualidade de relevância internacional que podem ser cobrados na prova do Enem de alguma maneira. Confira!

1. Conflito entre Estados Unidos e China

A crise entre os Estados Unidos e a China não é tão recente, mas é pauta até os dias atuais. Com o conflito cada vez mais acentuado, em 2020, foram várias as vezes em que os líderes dos países deram declarações ameaçadoras em relação a outra nação.

A disputa entre os dois países é de cunho comercial e, após a passagem da disputa para o campo do câmbio, o conflito que se iniciou em 2018 pode ter consequências muito mais sérias, conforme especialistas.

2. Crise de refugiados

Uma das maiores crises humanitárias da história é vivenciada com a crise dos refugiados. A situação de perseguição e o terror vividos pela extrema intolerância têm levado muitas pessoas a fugirem de seus países e buscarem refúgio em outras nações.

Contudo, nem sempre essas pessoas em situação de vulnerabilidade encontram facilidades em outros lugares, os países da Europa e a perseguição de Trump, presidente dos Estados Unidos, são exemplo disso. Os refugiados vêm, principalmente, de países africanos e do Oriente Médio, no qual a Guerra da Síria assola grande parte da população.

3. Guerra na Síria

Em março de 2011, na Síria, se iniciou uma revolta popular contra o ditador Bashar al-Assad. Um dos objetivos do levante popular eram as reformas democráticas, contudo, a revolta se transformou em uma das guerras mais cruéis e violentas da história.

O conflito ainda não teve fim e, em março de 2020, entrou no 10º ano. Considerado o pior desastre humanitário desde a Segunda Guerra pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Guerra da Síria é um dos assuntos internacionais de grande relevância da atualidade.

4. Desastres naturais

Os desastes naturais sempre assustam e deixam o mundo sob alerta. Alguns acontecimentos recentes trouxeram muita preocupação e podem aparecer na prova do Enem 2020. Entre eles figuram uma temporada de furacões no Pacífico e, também, os incêndios florestais na Austrália que se inciaram em 2019 e se arrastaram até o início deste ano.

5. Impactos do coronavírus no mundo

Não há dúvida que o assunto mais preocupante da atualidade em nível mundial são os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os primeiros casos de pessoas contaminadas pelo vírus foram registrados no final de dezembro de 2019, desde então o vírus vem causando muitas mortes ao redor do mundo. No Brasil, até o momento, foram registrados oficialmente mais de 94 mil falecimentos.

Os impactos na saúde, na educação e na economia são preocupações ao redor do mundo, então não seria de surpreender se esse tema aparecesse no Enem 2020, que, inclusive, foi adiado para o início de 2021 por conta do afastamento social imposto pela pandemia.

