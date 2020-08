Atualidades: Características da diversidade cultural no Brasil

O Brasil possui proporções continentais e, muito por conta disso, uma grande diversidade cultural.

Entender sobre é o assunto é de extrema importância, pois é figurinha carimbada no ENEM e nos vestibulares de todo País. Pode surgir tanto nas questões de atualidades, interpretação de texto, sociologia, assim como na redação.

Acompanhe um panorama geral acerca do tema.

Conceito de diversidade cultural

A diversidade cultural é um complexo de diferenças vivenciadas por um grande número de pessoas que habitam o mesmo país, estado ou cidade.

Mesmo assim conseguem manter particularidades como crenças religiosas, costumes culturais e sociais diferentes entre si.

A diversidade faz parte de qualquer sociedade, visto que o ser humano tem a capacidade de se reinventar e construir uma identidade diversas vezes.

Desta forma, a diversidade cultural faz parte de diversos aspectos como:

Religião

Idioma

Costumes

Música

Danças

Comida típica

Com isso, a diversidade cultural é tudo que engloba e incentivas as diferenças na sociedade. Além disso, possui um papel democrático para que todos consigam ter direitos dentro do lugar onde vive.

Globalização e cultura

A globalização é um fenômeno que aproximou pessoas dos quatro cantos do mundo, principalmente pelo contato de diferentes culturas. O acesso à informação, assim como o contato com indivíduos, tornaram as trocas culturais enormes.

Com isso, grandes debates são gerados sobre cultura e a sociedade de modo geral em relação a identidade de cada indivíduo. Entendeu-se então que a globalização superou barreiras geográficas e ofereceu às pessoas uma gama de informações que podem ser cruciais para sua formação.

Neste novo contexto imposto por essa revolução tecnológica, fica claro que a diversidade cultural tem que ser tratada em relação a todas as pessoas e não somente a determinados grupos.

Diversidade cultural no Brasil

O Brasil possui uma grande diversidade cultural, principalmente pela sua história. Começou recebendo colonizadores portugueses, escravos africanos e imigrantes de diversos países, além do povo indígena que são os nativos da região. Em decorrência disso, a diversidade cultural ainda se destaca em nossa sociedade.

Contudo, o fato negativo fica pela falta de respeito muitas vezes que algumas pessoas demonstram contra as outras, seja pela religião, modo de se vestir, entre outros.

A saber, cada região brasileira possui uma predominância cultural, o que pode ser determinante para caracterizar algumas pessoas ou grupos.

De norte a sul, o Brasil possui uma gama de culturas, que transbordam alegria e diversidade, seja na música, nas festas, nos pratos típicos, no jeito de se vestir, nas religiões, na arquitetura, entre outros.

A diversidade cultural estará sempre presente em qualquer sociedade. Dito isso, é importante o seu aprimoramento, através de muita discussão em busca da igualdade e respeito a todo indivíduo, independente da sua identidade.

E então, gostou de saber mais sobre diversidade cultural? Temas da atualidade assim estão sempre cotados para questões e redações de vestibulares e no ENEM.

