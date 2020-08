Atualidades: Entenda melhor a crise dos refugiados

A crise dos refugiados é um tema super debatido já faz um tempo no mundo e nas mídias de modo geral. É recorrente também em vestibulares de todo o Brasil, assim como no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.

Pode surgir na parte de história, geografia, interpretação de texto e também na redação. Então é algo que merece estar em seu cronograma de estudos.

Mas afinal de contas, você sabe o que é um refugiado?

O que é um refugiado?

Refugiado é uma pessoa que teve que sair forçado do seu país e buscar oportunidade em outro país para sobreviver. Essa migração deve-se, muitas vezes, por conta de conflitos armados, guerras, terrorismo, conflitos políticos, entre outros.

Os refugiados encontram dificuldades para entrar em outros países. É muito difícil conseguir normalizar a situação e muitos deles acabam vivendo como clandestinos ou apátridas.

Diferença de Imigração e Refugiados

Basicamente, os imigrantes são pessoas que saem de seu país por razão econômica, social e pessoal, por livre e espontânea vontade.

Já os refugiados saem do seu local de vivência por sofrerem o iminente risco de morte e perseguições geralmente ligadas a razões políticas, sociais ou religiosas. Gerando assim, conflitos armados que geralmente são dominados por organizações criminosas.

Para se ter ideia a ONU – Organização das Nações Unidas considera a crise humanitária mais dura do século devido o número de milhares de refugiados no mundo.

Países como a Síria por exemplo que enfrenta uma extensa crise social, política, religiosa e armada é uma das nações que necessitam dessa ajuda humanitária sobretudo pelos acontecimentos ligados ao Estado Islâmico.

Causas da Crise dos refugiados

A crise dos refugiados ocorreu e ainda ocorre principalmente pelo altos números de imigrantes que se deslocam principalmente para o continente Europeu.

Sobretudo, a população Síria chega ao continente europeu por meio do mar mediterrâneo em situações precárias e muitas vezes em embarcações perigosas.

E, com isso, gerou uma explosão demográfica causando certa revolta por parte do povo europeu. Alguns deles baseiam-se em discursos xenófobos e alegam que os refugiados acabam roubando oportunidades, pois são uma mão de obra mais barata em certas ocasiões.

É importante frisar que o Afeganistão e países africanos (Nigéria, Congo, Sudão, entre outros) também tem um grande número de refugiados. São países que sofrem com intensa crise política e grupos terroristas.

Desta forma, entende-se que o refúgio é causado por guerras, conflitos políticos, perseguição religiosa, ameaça de morte por organizações criminosas, terrorismo, perseguição sexual, miséria, fome, entre outros.

Como consequência a toda essa imigração, causando uma explosão demográfica em determinadas regiões. Que podem sofrer com a falta de infraestrutura para receber um alto número de pessoas.

Desencadeando problemas na saúde, segurança, saneamento, emprego, educação, entre outros. A crise dos refugiados é um tema importante que é debatido por governos, organizações e a mídia em busca de soluções para o povo que sofre com essa crise.

