Atualidades: Importância da agropecuária e dados do Brasil

Agropecuária – O que é e a sua importância?

A agropecuária é a união de conceitos da agricultura e da pecuária. A agricultura consiste no cultivo do solo para aquisição de alimentos e matérias primas para seres humanos e animais.

Já a pecuária de modo simples é a criação de cabeças de gado para alimentação. Além disso, pode ser englobada a pecuária, o extrativismo de recursos naturais para sobrevivência ou lucratividade.

A produção agropecuária é desenvolvida em regiões rurais e tem como objetivo principal a destinação dos recursos obtidos para alimentação e fabricação de novos produtos.

Dentre os principais produtos da pecuárias estão:

Carne

Leite

Mel

Ovos

Grãos

Vegetais

Couro

A agropecuária é tão importante para o Brasil que ela faz parte do setor primário da economia. Além disso, ela é importante para que outras atividades sejam realizadas.

Agropecuária brasileira

A agropecuária é um dos principais setores da economia brasileira. Ela sozinha possui uma fatia de mais de 20% do PIB – Produto Interno Bruto do Brasil que é a soma de todas as riquezas do país.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cada três empregos no Brasil, um vem da agropecuária.

Os produtos obtidos com a sua prática, abastecem o mercado interno e externo. Além disso, o Brasil possui a terceira maior agropecuária do mundo em exportação.

A saber, ela foi uma das primeiras atividades econômicas do nosso país. Através dela o interior do Brasil foi povoado através da produção de cana-de-açúcar, e posteriormente de café e criação de gado.

Alguns fatores foram preponderantes para o desenvolvimento da atividade por aqui. Dentre os principais pode-se citar as condições climáticas e do solo favoráveis para prática.

Devido o desenvolvimento do setor, o processo de mecanização do solo fomentou a indústria dos maquinários para preparação da terra, agilização da colheita, abate, entre outros.

Sistemas Agropecuários

A agropecuária pode ser realizada por pequenos e grandes produtores e pode ser dividida em dois principais sistemas, são eles:

Agropecuária extensiva

Esse sistema é caracterizado pela ausência de tecnologia, e baixa produção. É oriunda de agricultores familiares.

Ou seja, é a forma da agropecuária inspirada no modelo antigo, com a mão de obra humana na maior parte do processo.

A criação de animais por exemplo, é realizada em grandes áreas, onde o gado limita-se a procurar o seu próprio alimento no pasto.

Agropecuária intensiva

A agropecuário intensiva é realizada por grandes empresas. Ela visa principalmente o lucro, com alta tecnologia e menor mão de obra humana.

Através dela consegue-se extrair maior produtividade da terra, com técnicas modernas e investimento em maquinário.

Dentre as suas características principais estão:

Maquinário Agrário

Solo adequado de acordo com o plantio

Beneficiamento de sementes

Uso de fertilizantes

Implementos agrícolas

Confinamento do rebanho

Utilização de agrotóxico para controle de pragas

Além dessas duas principais formas de agropecuária há uma terceira que é a agropecuária intensiva com mão de obra.

Ela consiste em uma grande produção, com o objetivo principal o lucro. Mas não conta com muita tecnologia e a mão de obra humana é sua principal ferramenta de trabalho.

