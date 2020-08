Atualidades: Panorama da violência urbana no Brasil

A violência urbana no Brasil é temática que constante em concursos, vestibulares de todo país, assim como no ENEM.

Afinal, é um dos assuntos mais debatidos na mídia, entre a classe política e a própria sociedade. É algo bastante presente nas vida das pessoas de norte a sul do País.

E apesar de tanta discussão, parece não haver ainda uma solução eficaz até o momento. Confira reflexões sobre o tema da violência urbana a seguir para aprofundar os seus estudos.

Violência urbana – O que é?

A violência urbana pode ser definida como uma série de ações que infringem a lei. Como por exemplo vandalismo aos bens públicos e atentado a vida alheia nas dependências da cidade e região metropolitana.

Essa violência é oriunda de um sistema precário, com infraestrutura fraca, exclusão socioeconômica, falta de emprego, entre outros fatores.

Violência urbana – Causas

Cada zona urbana pode diferenciar-se pela sua especificidade geográfica e histórica. Porém, a maioria delas têm pontos em comum e vamos abordá-los a seguir.

Desigualdade Social

Um dos principais fatores que desencadeiam a violência urbana é a desigualdade social. Ela afeta principalmente os cidadãos de que vivem em áreas urbanas em países subdesenvolvidos.

Notoriedade

Os centros urbanos estão tomados por pessoas, porém muitas delas estão distantes nas relações sociais. Isso pode ser relacionado a falta de segurança na sociedade urbana principalmente.

Diferença entre centro e periferia

Os melhores bairros geralmente ficam no centro da cidade ou próximo dele. A infraestrutura é muito superior quando comparado com a periferia por exemplo.

Questões como segurança, educação, saúde, saneamento básico, entre outros, são muito melhores em relação a regiões mais afastadas.

Isso gera uma sensação de revolta social, a qual pode influenciar em tomadas de decisões contra a lei e a ordem. Além disso, os habitantes tendem a tornar se estigmatizados.

Tráfico de drogas e a criminalidade

O tráfico de drogas está presente em todo o mundo. Ele é uma das principais causas do aumento da violência presente nas urbes dos quatro cantos do mundo.

Por ser uma prática altamente rentável, os traficantes têm grande poder e com isso dominam as cidades de acordo com os interesses da facção criminosa.

E para garantir o poder nas regiões de atuação os criminosos cometem uma série de assassinatos, ameaças, toque de recolher, entre outros atentados a lei. De modo geral dominam o espaço onde se instalam e se desenvolvem, formando ali uma espécie de governo fora da lei.

De fato, violência urbana é um dos temas que mais caem nos vestibulares e nas provas do ENEM. Além disso, há chances de ser cobrado em alguns concursos, dependendo da relevância para questões de atualidade. Por essas e outras não dá para deixar de estudá-lo!

