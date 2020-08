Atualidades: Panorama geral sobre a xenofobia no Brasil e no mundo

A xenofobia está presente na sociedade e é um dos grandes problemas mundiais. Para se ter ideia, provoca consequências grave entre as nações, muitas vezes irreversíveis.

Por sua extrema importância e recorrência atualmente é sempre em vestibulares e no ENEM. Conheça um panorama geral acerca da temática!

O que é Xenofobia?

A xenofobia é um problema social presente há muito tempo nos quatro cantos do mundo e vem ganhando ainda mais destaque nos últimos tempos.

Psicologicamente a xenofobia é considerada como medo do ilógico, do diferente e do desconhecido. Porém, ela é popularmente conhecida por sua aplicação social.

Ou seja, a xenofobia é um preconceito, isto é, a aversão e a discriminação contra pessoas ou povos de diferentes culturas, nacionalidades ou etnias.

No geral, os movimentos xenófobos são extremistas com comportamentos violentos. Criando situações de rivalidade étnica extrema e sem justificativa.

Xenofobia no Brasil

Aqui no Brasil devido a migração nordestina que buscava melhores oportunidades de trabalho, principalmente na região sudeste, sobretudo São Paulo, carrega até os dias de hoje uma conjuntura preconceituosa.

Além do mais, com o enredo da política brasileira, desabrocharam em pessoas atitudes preconceituosas, principalmente quando o assunto é entre direita e esquerda que têm colégios eleitorais maiores em determinadas regiões.

Além disso, com a crise em países próximos como Venezuela, Bolívia, entre outros países. O Brasil passou a ser um país que recebeu bastantes imigrantes e muitas pessoas ficaram revoltadas,muitas vezes com práticas nada amistosas.

Xenofobia na Europa e EUA

Os casos mais populares de xenofobia podem ser encontrados na Europa e nos EUA. Os europeus referente os imigrantes árabes e os norte americanos com os mexicanos.

O continente europeu é um dos locais que mais recebem imigrantes no mundo. E conta com um movimento migratório extenso, dado que a UE – União Europeia permite a circulação entre países membros.

Você Pode Gostar Também:

O continente Europeu recebe imigrantes e refugiados de países que estão passando por guerras e graves crises, como é o caso da Síria por exemplo.

Em contrapartida, está acontecendo uma ascensão de partidos de extrema direita, muito deles com caráter xenófobo e extremamente conservador, com ideologias anti semitas e fascistas.

Muitos países europeus, tentam lidar com a chegada em massa de imigrantes e refugiados do Oriente Médio e África.Porém muito desses países têm manifestações xenófobas e violentas.

Causas da Xenofobia

A Xenofobia muitas vezes caracterizada em discursos e ações de ódio contra o imigrante, devido o etnocentrismo onde acreditam que um grupo étnico é superior a outros.

Mas além dessas razões podem existir outras como:

Medo de perder empregos para os imigrantes que são muitas vezes explorados e custam menos ao bolso do contratante

Nacionalismo

Etnocentrismo

Racismo

Medo de perder o status social

Imaginam que os imigrantes representam um risco a economia de determinada região ou país

Ignorância sobre relações interculturais

São muitos os fatores e atitudes que podem estar ligadas a xenofobia. Muitas vezes é possível encontrar em discursos rasos, e ultra preconceituosos.

Muitos povos são pré julgados, como por exemplo aqui no Brasil você já deve ter ouvido que o “nordestino é ignorante ou analfabeto”. Assim como, “todo muçulmano é terrorista”.

Expressões preconceituosas desse tipo fazem parte do cotidiano de muitas pessoas e povos que sofrem dia a dia com a xenofobia. O que a torna um dos principais problemas atuais a ser combatido.

E então, será que nosso post conseguiu esclarecer os principais pontos da xenofobia? Não deixe de e aprofundar no assunto para estar em dia com os temas atuais.

Leia outro artigo que pode te ajudar no estudo de atualidades: