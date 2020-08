Atualidades: Panorama + números sobre o desemprego no Brasil

O desemprego no Brasil, sem dúvidas, mostra-se como um tema super atual, ainda mais diante atual da pandemia do novo coronavírus, que tem levado a economia do País a um patamar desolador.

Trata-se de uma questão que envolve diversos fatores e não somente a falta de empregabilidade em si. Dentre os principais aspectos podemos citar os sociais e econômicos.

Como é extremamente importante, visível na sociedade e bem perto de todos nós, necessita de discussão recorrente e busca por soluções imediatas. Por essas e outras que é um dos temas mais cobrados em provas de vestibulares, no ENEM e em alguns concursos, sobretudo na parte de atualidades.

Fique por dentro de um panorama geral acerca do desemprego no Brasil, os números e as consequências.

Desemprego no Brasil – O que é?

Dizer que um cidadão brasileiro está desempregado significa que é alguém em idade economicamente ativa e não consegue adentrar no mercado de trabalho rentável.

Para o governo enxergar uma pessoa como desempregada precisa de indícios que a pessoa está procurando por uma ocupação, contudo, com o cadastro devido em um banco público de vagas de empregos.

Sendo assim, pode-se afirmar que o número de desempregados no Brasil pode ser bem maior que os números oficiais. Afinal, os dados oficiais só contabilizam os inscritos nos programas. E nem todo mundo que procura emprego está cadastrado em algum banco de dados governamental.

Além disso, as taxas de desemprego no Brasil tiveram grandes oscilações na última década, um fator bem preocupante.

Veja os números dos últimos 10 anos:

2009 – 8,0%

2010 – 6,7%

2011 – 5,9%

2012 – 5,5%

2013 – 5,3%

2014 – 4,8%

2015 – 6,8%

2016 – 9,6%

2017 – 12,7%

2018 – 11,6%

2019 – 11,9%

Desemprego no Brasil em 2020

Você Pode Gostar Também:

De acordo com diversos especialistas e seguindo as tendências mundiais, a taxa de desemprego no Brasil no ano de 2020 deve ser a maior de toda a história.

Vale dizer que a situação não é só agravada pelo fechamento de empresas, mas também pela não criação de novos postos de trabalhos em razão da recessão econômica. A saber, o cenário já não estava favorável em 2019. Contudo, a pandemia de Covid-19 é o fator que ocasionou essa derrocada nos números.

Os dados do desemprego no primeiro semestre deste ano já são assustadores e atingiram 12,2%. O desafio é enorme e as causas do desemprego continuam crescendo em meio a esse cenário preocupante e devastador.

Principais causas

O desemprego no Brasil pode ser ocasionado por diversas causas. Tendo em vista que em 2020 o principal fator será a Pandemia da Covid-19, assim como toda recessão econômica causada pelo vírus.

Outros fatores anteriores ligados ao desemprego no Brasil devem ser levados em consideração. Por exemplo:

Redução de investimentos em setores chaves da economia Redução do poder aquisitivo do povo brasileiro, diminuindo a circulação de dinheiro no país Troca da mão de obra manual por máquina Falta de capacitação devida a baixa escolaridade Falta de políticas públicas de combate ao desemprego Investimento em educação, saúde, entre outros setores da sociedade

Consequências

As consequências do desemprego no Brasil são muitas e afetam diretamente o desenvolvimento sadio da sociedade. Por exemplo:

Aumento da criminalidade Violência urbana Miséria Exploração em atividades irregulares e de renda baixa Piora nos níveis de saúde da população em decorrência de doenças causadas pela falta do emprego como a depressão

O desemprego no Brasil é um tema recorrente em provas de vestibular e no ENEM. Por isso, fique ligado sobre as notícias que cercam o problema, assim como os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira.

Leia também outro artigo interessante para acrescentar valor aos seus estudos: Atualidades: Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher