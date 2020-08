Atualidades: Princípios do SUS e problemas enfrentados

O tema saúde é muito cobrado em vestibulares e no ENEM, sobretudo quando envolve dificuldades do sistema brasileiro. E como um dos maiores pilares da saúde do Brasil é o SUS (Sistema Único de Saúde), raramente fica de fora de tais provas.

Geralmente questões sobre saúde aparecem na parte de geografia, biologia ou então de atualidades, de modo geral. Muito comum cair em perguntas que necessitam de interpretação de texto ou gráfico, por exemplo.

Bom, por se tratar de uma pauta de extrema importância, traçamos um panorama

SUS – Sistema Único de Saúde – O que é?

O SUS – Sistema Único de Saúde é o conjunto de medidas e ações nos serviços de saúde prestados por instituições públicas no âmbito federal, estadual e municipal.

A saúde é um problema que boa parte dos chefes de Estado do mundo enfrentam. É importante que a saúde da população seja preservada para que os índices econômicos e de desenvolvimento social sejam satisfatórios.

O SUS é um serviço gratuito que atende pessoas que qualquer faixa de renda da mais baixa até a mais alta, inclusive estrangeiros que residem no Brasil ou estão de passagem.

O sistema como um todo é gerido pelo Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde. O Ministério da Educação também participa do SUS com os hospitais universitários, importantes principalmente no desenvolvimento de pesquisas científicas em todo o Brasil.

Princípios do SUS

O sistema funciona de forma integrada e tem como princípios:

Universalidade : A saúde é um direito de todas as pessoas e por isso todos têm direito ao atendimento médico, hospitalar e acompanhamento à saúde. Não importando sexo, raça, ocupação, classe social, entre outros.

Equidade : O maior objetivo é a diminuição da desigualdade, mesmo quando todas as pessoas têm direito aos serviços de saúde. Por isso, os esforços maiores são para atender as pessoas de baixa renda, idosos, portadores de doenças crônicas, graves, entre outras. De maneira direta, é o investimento onde a carência é maior.

Integralidade : Este princípio parte da condição de que a saúde não se resume só ao hospital e consultório. E sim com medidas preventivas e por isso o apoio a campanhas de prevenção a doenças, divulgando informações sobre os cuidados necessários para garantir a saúde preventiva da população.

Problemas enfrentados

O SUS é um serviço público de saúde e enfrenta diversos problemas, principalmente a má gestão dos recursos. O sistema, lei e diretrizes que fazer parte dele são ótimos, inclusive são referência mundial de saúde pública.

Contudo, muitos problemas de ordem financeira e de má gestão determinam a qualidade do SUS, que decai em diversos aspectos, como a entrega de tecnologia e médicos em toda as regiões.

A baixa infraestrutura principalmente nas regiões periféricas é um dos grandes desafios. Além disso, faltam hospitais de qualidade, assim como profissionais capacitados para atender uma grande demanda da população, sobretudo a mais carente é um dos principais problemas.

Com esse cenário, muitas pessoas enfrentam meses e até anos na espera por um atendimento especializado ou exame de rotina. E isso pode levar ao agravamento da doença e por consequência a morte dos pacientes.

Fica claro que o principal problema do SUS é administrativo, principalmente pelo descaso dos governantes com a devida atenção à saúde.

De acordo com especialistas, o aumento de investimento na saúde, assim como uma melhor fiscalização do repasse das verbas entre os três poderes, podem ser o caminho para melhoria do sistema.

E então, será que abordamos todas as dificuldades enfrentadas pelo SUS? Faltou explorar algum assunto? Não deixe de estudar o tema para se dar bem nas provas do vestibular e do ENEM.

