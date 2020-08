Audiência da TV: 4ª reprise de A Escrava Isaura humilha atrações da Record

A Escrava Isaura (2004) está em sua quarta reprise. E, mesmo esticada – a Record transformou 167 capítulos em 211, considerando os exibidos até 31 de julho –, a novela segue conquistando feitos incríveis em audiência. Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que, na última sexta-feira (31), a trama liderou o ranking de mais vistos da emissora.

No ar das 15h16 às 16h, A Escrava Isaura atingiu 7,8 pontos, 10 de pico e 17% de participação no número de televisores ligados (share); na mesma faixa, apenas 3 para o SBT. Cabe salientar que ‘Isaura’ bateu recorde de média mensal em julho: 7,8 pontos – abrindo vantagem sobre os 6,1 de Apocalipse (2017), os 5,1 de Jesus (2018) e os 4,6 de Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008).

Na sexta, o folhetim escrito por Tiago Santiago e estrelado por Bianca Rinaldi superou o Cidade Alerta de Luiz Bacci – 7,4 pontos, 10 de pico e 12% de share, entre 16h47 e 19h45 –, o JR – 24 Horas com Giovanna Risardo – 7,3 pontos e 12% de share, das 17h56 às 17h59 – e o Jornal da Record de Christina Lemos e Sergio Aguiar – 6,9 pontos, 9 de pico e 10% de share, entre 19h45 e 20h49.

Tais programas fecharam na vice-liderança, assim com o Hoje em Dia e o Balanço Geral SP. A revista eletrônica com Cesar Filho e Renata Alves anotou 4,6 pontos, 6 de pico e 14% de share, das 10h às 11h45. O noticiário de Reinaldo Gottino amealhou 6,6 pontos, 10 de pico e 15% de share, entre 11h51 e 15h16; A Hora da Venenosa com Fabíola Reipert e Renato Lombardi alcançou 8 de média.

Balanço Geral Manhã (1,7), Fala Brasil (3,4), Os Mutantes – Caminhos do Coração (4), Apocalipse (6,3), Jesus (5,2), O Jogador (2008) em Super Tela (4,8) e três edições do JR – 24 Horas – matutina (4,3), vespertina (3,1) e da madrugada (2,8) – ficaram na terceira colocação.