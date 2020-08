Audiência da TV: A Escrava Isaura lidera no PNT e surra Globo e SBT em duas capitais

A reta final de A Escrava Isaura (2004) está fazendo a alegria da Record no que tange à audiência. Na última quinta-feira (13), a novela de Tiago Santiago – em sua quarta reapresentação – ocupou o primeiro lugar no Painel Nacional de Televisão (PNT). Também foi líder isolada em Salvador, Belo Horizonte, Goiânia e Rio de Janeiro; nestas praças, a trama chegou a dois dígitos.

No ar das 15h06 às 16h01, A Escrava Isaura emplacou 9,7 pontos, 10 de pico e 21% de participação no número de televisores ligados (share) no PNT.

Em Salvador, o folhetim chegou a impressionantes 18 pontos, com 19 de pico e 39% de share, contra apenas 7 da Globo e 2 do SBT. Já em Belo Horizonte, ‘Isaura’ garantiu 14 pontos, 15 de pico e 35% de share ante 6 da segunda colocada e 2 da terceira.

Em Goiânia, 11 pontos, 12 de pico e 25% de share versus 10 da Globo e 5 do SBT. No Rio de Janeiro, 10,7 pontos, 11 de pico e 23% de share frente 10,3 da Globo e 3,6 do SBT.

Cabe destacar também o desempenho da produção na Grande São Paulo: 9,3 pontos x 3 do SBT – 11 de pico e 20% de share, recorde do ano.

A Escrava Isaura chega ao fim na próxima terça-feira (18). O último capítulo será exibido às 15h15; logo depois, às 15h45, a emissora resgata Escrava Mãe (2016). O enredo assinado por Gustavo Reiz acompanha a trajetória de Juliana (Gabriela Moreyra), mãe de Isaura (Bianca Rinaldi) – personagem brevemente citada no livro de Bernardo Guimarães, base da novela que aproxima-se do encerramento.