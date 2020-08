Audiência da TV: Alerta Nacional vai bem e auxilia RedeTV News

O Alerta Nacional de Sikêra Jr segue cumprindo, com louvor, o papel de impulsionar a audiência do horário nobre da RedeTV!, ao menos no que tange à atração exibida imediatamente na sequência. Nesta quarta-feira (5), embalado pelo jornalístico, o RedeTV News fechou em alta, superando outra prata da casa… Os dados são referentes a Grande São Paulo.

Foram 2,5 pontos para o Alerta Nacional. Logo depois, 1,8 do RedeTV News. Amanda Klein e Mauro Tagliaferri responderam pelo noticiário; ela reassumiu a bancada após a saída de Mariana Godoy da emissora, enquanto ele está à frente do telejornal desde o afastamento do titular Boris Casoy, que pertence ao grupo de risco da covid-19.

Com tal resultado, o RedeTV News superou A Tarde é Sua de Sonia Abrão. A famosa roda da fofoca conduzida pela apresentadora rendeu 1,4 de média. Sonia também ficou atrás do TV Fama, de Flávia Noronha e Nelson Rubens, e do Superpop com Luciana Gimenez – ambos com 1,6 ponto.

A quarta do canal de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho contou ainda com 0,6 para Você na TV de João Kléber, 0,4 de Edu Guedes e Você e 0,2 para o Tricotando com Franklin David e Lígia Mendes. Na madrugada, 1 de média para o Leitura Dinâmica de Érica Reis.