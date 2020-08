Audiência da TV: Após jejum de 5 meses, A Hora da Venenosa bate a Globo de ponta a ponta

Fabíola Reipert foi a maior alegria da Record na última quarta-feira (12). Com A Hora da Venenosa, a emissora paulista marcou a maior audiência do dia e superou a Globo após cinco meses de “jejum”. A atração não alcançava a liderança isolada desde o dia 12 de março, quando o quadro competia com o Se Joga.

No ar das 14h30 às 15h16, as fofocas dominaram a maioria dos televisores de São Paulo. Ao todo, Reinaldo Gottino, Renato Lombardi e Fabíola conquistaram 9,5 pontos de média e a liderança de ponta a ponta. A Globo ficou em segundo com 9,3 pontos, e o SBT foi terceiro com 4,5 pontos. Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande SP.

Ontem, a Record acordou em baixa com o Balanço Geral Manhã – Nacional (2,2) e deu um salto com o Balanço Geral Manhã SP (4,0) e Fala Brasil (3,9). Hoje em Dia (4,4) oscilou e o Balanço Geral SP (7,3), das 11h51 às 15h15, se meteu entre Globo e SBT.

Dupla de reprises, A Escrava Isaura (8,1) e Os Mutantes – Caminhos do Coração (4,7) mantiveram os índices dos capítulos anteriores. Mais tarde, o policialesco Cidade Alerta – Nacional (5,8) e Cidade Alerta SP (8,4) atingiram a vice-liderança.

No dia, a Record exibiu o Jornal da Record (7,4), Apocalipse (5,7), Jesus (7,3), Top Chef (5,9), Chicago Med (3,8), Boletim JR 24h (2,1), Inteligência e Fé (1,0) e Balanço Geral Manhã – Nacional (0,9), na madrugada desta quinta-feira (13).