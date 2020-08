Audiência da TV: As Branquelas faz Sessão da Tarde bombar

Após amargar derrotas para a Record com A Hora da Venenosa, quadro do Balanço Geral SP, a Globo turbinou a Sessão da Tarde. Nesta quarta-feira (19), a emissora recorreu à comédia As Branquelas (2004), estrelada pelos irmãos Marlon e Shawn Wayans. Além de minar as forças da concorrente, a faixa obteve o melhor desempenho em audiência desde 1º de maio. Os dados são referentes a Grande São Paulo.

As Branquelas rendeu 16 pontos para a Sessão da Tarde. A animação Rio (2011), em 1º de maio, registrou 16,5 – no “auge” do isolamento domiciliar imposto pela pandemia de coronavírus, antecedendo a primeira semana de Êta Mundo Bom (2016) e o último capítulo de Avenida Brasil (2012) em Vale a Pena Ver de Novo. O recorde do bloco de filmes em 2020 fica por conta de Fazenda dos Cisnes (2015), com 18,9 em 24 de março.

A quarta na Globo contou ainda com os 8 pontos do Bom Dia São Paulo, apresentado por Rodrigo Bocardi. O Bom Dia Brasil, de Ana Paula Araújo, marcou 8,1 de média. O Encontro com Fátima Bernardes, por sua vez, garantiu apenas 5,8. Logo após, 9,9 para o SP1 de César Tralli, 10,8 do Globo Esporte com Felipe Andreoli e 11,7 para o Jornal Hoje de Maju Coutinho.

No horário nobre, o SP1 garantiu 24,1 pontos. Márcio Gomes respondeu pelo noticiário. O Jornal Nacional, capitaneado por Renata Vasconcellos e William Bonner, emplacou 30,1 de média – mesmo exibido mais cedo, e de forma compacta, por conta do Futebol 2020. Aliás, a partida entre Corinthians e Coritiba, pelo Brasileirão, consolidou 26,6.

Ainda, 15,7 pontos para o Segue o Jogo, conduzido por Lucas Gutierrez. Na madrugada de quinta-feira (20), 9,8 para o Jornal da Globo de Renata Lo Prete, 6,8 do Conversa com Bial, 6 para a série Agentes da Shield, 4,5 de Acima das Nuvens (2014) no Corujão e 4,7 para o Hora Um com Roberto Kovalick.